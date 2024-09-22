«Вы представить себе не можете, насколько он был взрывным». Аренас — о Дуэйне Уэйде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас высказался в адрес трёхкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.

«Вы представить себе не можете, насколько Дуэйн был сильным, взрывным и быстрым. Он мог забить сверху после евростепа. Его взрывоопасность была весьма недооценена, потому что никто не знал, насколько он взрывной на самом деле. Дуэйн делал разворот, словно обычное движение. К тому же, у него оставались силы для прыжка. Это было нечто», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Ранее Гилберт Аренас заявил, что увидел блеф в действиях «Голден Стэйт».