Шакил О'Нил: у меня должно быть восемь чемпионских перстней

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что он должен был стать восьмикратным чемпионом лиги.

«Что касается великих игроков, то мне выпала честь играть с Леброном. Он был потрясающим лидером и играл с большим мастерством. Хотя я и не был звездой команды, как, собственно, Шак, мне удалось внести свой вклад в качестве ролевого игрока. Вместе мы были непобедимы в нашей конференции и сыграли с «Бостон Селтикс». К сожалению, во время одной из игр Глен Дэвис случайно сломал мне руку. Поэтому мне пришлось пропустить шесть недель сезона. Я изо всех сил старался вернуться, но без меня команда проиграла матч. Это те вещи, о которых задумываюсь, когда речь заходит о количестве колец. У меня должно быть восемь колец. Я говорю не о штрафных бросках, а об упущенных возможностях», — приводит слова О'Нила портал Hoopshype.