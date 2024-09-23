Леброн Джеймс показал татуировку в честь победы на Олимпиаде-2024

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс показал татуировку, которую он набил в честь победы на Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американская команда обыграла сборную Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала Джеймса лучшим игроком летних Игр. Также Леброн Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024. Кроме того, Джеймс был знаменосцем сборной США на Олимпиаде-2024.