Патрик Беверли объяснил, почему Дончич станет автором множества рекордов в НБА

Бывший игрок НБА, 36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли в своём подкасте Pat Bev Pod объяснил, почему словенский разыгрывающий клуба «Даллас Маверикс» Лука Дончич станет автором множества рекордов в НБА.

«Его рост около двух метров, так что вы не можете поставить против него классического разыгрывающего, потому что он будет слишком мал. Не можете поставить против него двух классических защитников, потому что они тоже слишком малы. Не можете поставить против него трёх защитников, потому что тогда вам придется разменять 3-5 на пик-н-ролл, таким образом, он просто атакует вашу пятёрку. Очевидно, что, учитывая его здоровье и долголетие, он побьёт много рекордов», — сказал Беверли.

В сезоне-2009/2010 Беверли играл в главном матче «Финала четырёх» Евролиги в составе «Олимпиакоса». В 2011-2012 годах Патрик был игроком «Спартака» из Санкт-Петербурга, в составе которого участвовал в «Финале четырёх» Кубка Европы — 2011/2012. С 2013 по 2024 год Патрик играл в НБА, где его последним клубом был «Милуоки Бакс».