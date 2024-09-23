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Выставочный матч по баскетболу посетили более 40 тыс. человек

Выставочный матч по баскетболу посетили более 40 тыс. человек
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Выставочный матч предсезонного турнира «Павлос Яннакопулос — 2024» собрал 42 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «Панатинаикоса».

В шестом по счёту турнире имени Павлоса Яннакопулоса состоялось два матча: «Анадолу Эфес» (Стамбул) — «Маккаби» (Тель-Авив) и «Панатинаикос» (Афины) — «Партизан» (Белград). Именно матч хозяев турнира с гостями из Сербии собрал рекордное количество болельщиков. Матч окончился со счётом 75:64 в пользу «Партизана».

Сам стадион «Панатинаикоса» был построен в 329 году до нашей эры и является единственным в мире сооружением, которое построено целиком из белого пентелийского мрамора.

Кроме того, именно на нём в 1896 году были проведены первые в современной истории летние Олимпийские игры. Стадион состоит из 50 горизонтальных мраморных рядов, а также вмещает около 80 тыс. болельщиков.

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