Выступающий в Единой лиге ВТБ баскетбольный клуб «Уралмаш» подписал контракт с 31-летним американским центровым Джонни О’Брайантом III. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Джонни О’Брайант, чей рост составляет 206 см, провёл 147 матчей в НБА в составе команд «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс». Он также уже выступал ранее в Единой лиге ВТБ — в сезоне-2019/2020 Джонни играл за «Локомотив-Кубань», набирая в среднем 16 очков, делая пять подборов и две передачи за игру.

Начало прошлого сезона О'Брайант провёл в японском «Ибараки Роботс», набирая 15 очков, делая семь подборов и две передачи за матч. Заканчивал сезон Джонни в «Гигантес де Каролина» из Пуэрто-Рико.