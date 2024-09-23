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Названо уникальное достижение, которое покорялось только Стефену Карри в НБА

Названо уникальное достижение, которое покорялось только Стефену Карри в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, одержавшим не менее 65 побед в трёх сезонах подряд.

Только два других игрока выигрывали не менее 65 матчей в НБА в трёх разных сезонах (не подряд) — Майкл Джордан и Скотти Пиппен | оба в составе «Чикаго Буллз».

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА.

Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.

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