Названо уникальное достижение, которое покорялось только Стефену Карри в НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, одержавшим не менее 65 побед в трёх сезонах подряд.

Только два других игрока выигрывали не менее 65 матчей в НБА в трёх разных сезонах (не подряд) — Майкл Джордан и Скотти Пиппен | оба в составе «Чикаго Буллз».

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА.

Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.