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Новичок «Маккаби» Веньен Габриэль пропустит начало сезона из-за травмы колена

Новичок «Маккаби» Веньен Габриэль пропустит начало сезона из-за травмы колена
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27-летний форвард «Маккаби» Тель-Авив Веньен Габриэль получил травму колена, из-за которой пропустит начало сезона Евролиги. Предполагаемый срок его восстановления составляет три-четыре недели. Об этом говорится в заявлении израильского клуба.

Регулярный чемпионат Евролиги стартует 3 октября. Таким образом, Габриэль может пропустить от двух до четырёх матчей своей команды в Евролиге.

Этим летом Веньен Габриэль выступал в составе сборной Южного Судана на Олимпийских играх во Франции, где его национальная команда играла в группе C со сборными США, Сербии и Пуэрто-Рико. Южносуданцы одержали победу в игре с Пуэрто-Рико и потерпели поражения в двух других матчах, не сумев выйти в плей-офф.

Веньену предстоит провести свой первый европейский сезон после шести лет выступлений в НБА, где его последним клубом был «Мемфис Гриззлиз», в составе которого он провёл в прошлом сезоне пять игр, набирая в среднем 3,4 очка и делая 5 подборов.

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