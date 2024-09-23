Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке один россиянин

Единая лига ВТБ назвала символическую пятёрку лучших игроков 1-го тура регулярного чемпионата сезона-2024/2025.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Ксавьер Мун («Зенит»);

Джавонте Даглас («Уралмаш»);

Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»);

Алекса Аврамович (ЦСКА);

Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»).

Результаты матчей Единой лиги прошедшей недели:

ЦСКА — УНИКС — 71:55;

«Зенит» — МБА-МАИ — 103:75;

«Астана» — «Пари Нижний Новгород» — 62:90;

«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 88:65;

«Самара» — «Уралмаш» — 79:92;

«Автодор» — «Парма» — 67:59.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.