Российский баскетболист Егор Дёмин посетил матч по американскому футболу в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, который предстоящий сезон проведёт в студенческой лиге NCAA, выступая за Университет Бригама Янга (BYU), посетил матч по американскому футболу.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Официальный аккаунт баскетбольный команды университета в социальной сети X (ранее Twitter) поделился фотографией, на которой был запечатлён Дёмин. Фото было подписано: «Отличная ночь в LES (LaVell Edwards Stadium – название арены).

Большинство баскетбольных спортивных изданий котируют Дёмина в топ-10 на драфте 2025 года.

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