Чарания: «Шарлотт» подписал контракт с Гарри Джайлсом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» подписал однолетний контракт с 26-летним бигменом Гарри Джайлсом. Об этом у себя в соцсетях сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

Уроженец Северной Каролины и выпускник Университета Дьюка Джайлс в прошлом сезоне сыграл 23 матча за «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 2,4 очка и делая 1,3 подбора за игру.

На протяжении своей карьеры Гарри Джайлс часто получал травмы, одну из них — в конце сезона-2021/2022, когда он играл в Лиге развития НБА в составе «Агуа-Кальенте Клипперс».

Ранее 30-летний разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» серб Василие Мицич подтвердил, что останется в своей нынешней команде на предстоящий сезон.