«Дубай» обыграл «Црвену Звезду» и одержал первую победу в истории клуба

Недавно основанный БК «Дубай» одержал первую в свой истории победу, обыграв действующего чемпиона Адриатической лиги АБА, участника Евролиги «Црвену Звезду» (Белград) со счетом 86:84 (28:16, 22:25, 16:22, 20:21).

Это был первый официальный матч ближневосточного клуба, он прошёл на заполненной до отказа арене Coca Cola в ОАЭ. Лучшим игроком в составе «Дубая» стал бывший игрок «Автодора» Нэйт Мэйсон, он набрал 18 очков за 26 минут игрового времени. Ветеран «Црвены Звезды» Никола Калинич набрал в этом матче 16 очков.

«Дубай» лидировал практически всю игру после рывка в начале матча. Команда Евролиги сравняла счёт к концу третьей четверти, но в решающий момент не смогла довести дело до победы.