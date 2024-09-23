«Хочется вернуться с пенсии и забить ему 30 очков». Ракочевич — о Тоскано-Андерсоне

Бывший игрок НБА и Евролиги, чемпион мира 2002 года серб Игор Ракочевич высказался об уничижительных словах игрока американской Лиги развития НБА Хуана Тоскано-Андерсона о сильнейшем европейском баскетбольном турнире Евролиге.

«Такое может сказать только тот, кто понятия не имеет, насколько хороша Евролига и её игроки, особенно в последние 20 лет. Так что на этого игрока даже злиться нельзя. С другой стороны, мне хочется вернуться с пенсии, набрать форму, собрать команду и забить в первой же игре 30 очков прямо через него», — написал Ракочевич на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Хуан Тоскано-Андерсон решил мотивировать товарищей по команде в матче с «Уникахой» и сказал, что «их мечта — не играть в грёбаной Евролиге, а играть в НБА и зарабатывать миллионы долларов». «Уникаха» обыграла в том матче сборную G-лиги со счетом 75:60.