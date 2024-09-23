Леброн в костюме горничной привлёк внимание фанатов на фоне скандала с торговлей людьми

Известный рэпер Пи Дидди был заключён под стражу и обвиняется в торговле людьми и избиении своей девушки. На фоне этого в социальных сетях стали обсуждать форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который был запечатлён на одной из фотографий в образе горничной.

Фото: https://x.com/IsabellaMDeLuca

Ранее Леброн Джеймс утверждал, что нет вечеринки лучше, чем у Дидди». А один из пользователей сети X (ранее Twitter) использовал эту фразу, при этом прикрепив фото с Леброном в необычном образе. Якобы намекая на то, что баскетболист был на вечеринке у рэпера в таком обличье.

39-летний Леброн никак не отреагировал на фотографию, которая появилась в социальных сетях. Стоит отметить, что Леброн является хорошим другом рэпера, в последнее время занимавшимся продюсированием.