«Крутой засранец». Известный аналитик похвалил генерального менеджера клуба НБА

Чемпион НБА 2008 года и известный аналитик Кендрик Перкинс похвалил генерального менеджера «Филадельфии Сиксерс» Дэрила Мори за то, что он продлил контракт с центровым Джоэлом Эмбиидом.

«Когда я впервые услышал об этом, первое, о чём я подумал, было то, что Дэрил Мори — крутой засранец. Да, он пытается выиграть чемпионат, это понятно. Но он является одним из лучших генеральных менеджеров, которых я видел в своей жизни», — сказал Перкинс в эфире NBA Today на телеканале ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид подпишет с «Филадельфией» трёхлетний максимальный контракт на сумму $ 193 млн с опцией игрока в сезоне-2028/2029.

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