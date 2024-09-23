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«Никогда не полез бы на него». Аренас объяснил, кого из легенд НБА боялись бы сейчас

«Никогда не полез бы на него». Аренас объяснил, кого из легенд НБА боялись бы сейчас
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас объяснил, почему нынешним баскетболистам лиги было бы сложно атаковать через четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О’Нила.

«Большинство игроков высокого уровня в НБА — защитники. Вы можете держать их на расстоянии. Джа [Морант] никогда не полез бы на Шакила [О'Нила].

Вы должны перепрыгнуть через него, а не просто подняться вверх. Как только он собирается — бум! Первый фол Шака был таким сильным, что вы думаете: «Воу, я не хочу этого чувствовать». Теперь, кто бы ни защищался против меня, у них было бы больше шансов остановить меня. Всё из-за того, что я предпочёл бы дальше бросать с игры до конца матча», – сказал Аренас во время своего подкаста Gil’s Arena.

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