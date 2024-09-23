Ненад Димитриевич назвал любимого баскетболиста, за игрой которого следит

Экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич назвал бывшего игрока ЦСКА Милоша Теодосича любимым баскетболистом, за игрой которого он следит.

«Я постоянно смотрю баскетбол и просто не могу оторваться от него. [Милош] Теодосич всегда был моим любимым игроком, я много следил за его игрой. [Вассилис] Спанулис тоже мне очень нравится. Помню момент не из Евролиги, а с чемпионата мира 2010 года, когда он забросил победный трёхочковый с 10 метров в матче против Испании», — приводит слова Димитриевича Eurohoops.

Ранее Милош Теодосич продлил контракт с «Црвеной Звездой» на сезон-2024/2025. Сербский игрок выступает за белградский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне Евролиги Милош в среднем набирал 9,4 очка и отдавал 5,9 ассиста.

Прежде чем вернуться в сербский чемпионат, Теодосич провёл четыре сезона в «Виртус Болонья», два года в «Лос-Анджелес Клипперс», шесть сезонов в московском ЦСКА и четыре — в «Олимпиакосе».