Инсайдер НБА предсказал большие перемены для «Денвера»

Известный баскетбольный аналитик и инсайдер Зак Лоу поделился мнением, что «Денвер Наггетс» могут ждать большие перемены, если команда не добьётся успеха в плей-офф НБА 2025 года.

«Если они проиграют в аналогичном раунде, например, во втором в этом году, то команду ждёт нечто серьёзное. Я просто знаю, что их основной костяк невероятно дорогой. Аарон Гордон скоро получит большое продление контракта, что увеличит его зарплату. Скамейка запасных молодая и непроверенная.

Вопросов больше, чем должно быть, к команде, которая была безоговорочным главным претендентом на победу на Западе в прошлом сезоне и не дотянула два раунда до того места, куда она хотела бы попасть. Если они не достигнут того, чего должны достичь в этом сезоне, я думаю, что-то там изменится», – сказал Лоу в эфире NBA Today на ESPN.