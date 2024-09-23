Димитриевич: судьба распорядилась не так, как планировал, и мой путь привёл меня в Россию

Экс-игрок казанского УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал о том, как развивалась его спортивная карьера.

«Возможно, вы начинаете свою карьеру в Бадалоне, затем переходите в «Валенсию», потом в «Басконию», и если успешно проявляете себя там, то получаете шанс играть за такие команды, как «Реал» или «Барселона». Это был мой план. Но судьба распорядилась иначе, и мой путь привёл меня в Россию, за что я очень благодарен. Всё сложилось удивительным образом…

В Испании, с ротацией из 12 игроков и ограниченным временем на площадке, ты можешь играть в одной игре, а в другой — нет. Я чувствовал, что не раскрываю свой потенциал полностью. Переход в Россию под руководство тренера Велимира Перасовича — я глубоко внутри знал, что это будет полезно для моей карьеры. И так оно и оказалось: он дал мне возможность играть и быть самим собой. Для него главное было победа, и это было самым важным для меня», — приводит слова Димитриевича Eurohoops.

Димитриевич выступал за казанцев с 2022 года. В сезоне-2022/2023 Ненад вместе с УНИКСом стал чемпионом Единой лиги. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.