Димитриевич — о матче с ЦСКА: на разминке у меня было предчувствие — сегодня будет горячо

Экс-игрок казанского УНИКСа Ненад Димитриевич поделился воспоминаниями о противостоянии с ЦСКА в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Это был замечательный период, мне действительно понравилось. Мы играли только в Единой лиге ВТБ, поэтому игр было меньше. У меня также родился ребёнок, и я смог проводить больше времени дома, что было для меня очень ценно. Всё шло хорошо, жизнь была прекрасна. В прошлом году [сезоне] я набрал 40 очков в матче против ЦСКА, который стал последней игрой регулярного сезона. Победитель этой игры занимал первое место в таблице.

Это был исторический момент для УНИКСа, так как мы могли впервые занять первое место в регулярном сезоне ВТБ. Это была важная игра для нас. Маркос Найт и Дима Кулагин, ключевые игроки команды, не могли участвовать. Они также могли разыгрывать мяч. Я понимал, что для победы мне нужно взять инициативу на себя. Даже во время разминки у меня было предчувствие: сегодня будет горячо. И действительно, мы выиграли матч», — приводит слова Димитриевича Eurohoops.

Димитриевич выступал за казанцев с 2022 года. В сезоне-2022/2023 Ненад вместе с УНИКСом стал чемпионом Единой лиги. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.