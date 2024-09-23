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«У него беременная белая девушка». Бывшая спутница звезды НБА сделала резкое заявление

«У него беременная белая девушка». Бывшая спутница звезды НБА сделала резкое заявление
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Бывшая девушка форварда «Торонто Рэпторс» Скотти Барнса, которую зовут Нари, сделала резкое заявление после того, как в Сети всплыла информация, что баскетболист НБА ждёт ребёнка от белой девушки.

«Загибайте пальцы, если ты встречалась со своей школьной любовью почти шесть лет, поддерживала его в стремлении попасть в НБА. Когда он достиг цели, ты переехала в другую страну, чтобы быть рядом, а также продолжала его поддерживать, параллельно учась в магистратуре.

Но однажды он неожиданно расстаётся с тобой, а через несколько месяцев у него появляется беременная белая девушка. Только у меня такое случалось? Ну ладно», — сказала Нари в одной из социальных сетей.

Отметим, что новая девушка Барнса выложила фото со своей ладонью и рукой Скотти, которые находятся возле её живота. В свою очередь, баскетболист написал под фотографией: «Жизнь с тобой».

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