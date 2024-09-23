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Ненад Димитриевич назвал клубы Единой лиги, которые заслуживают участия в Евролиге

Ненад Димитриевич назвал клубы Единой лиги, которые заслуживают участия в Евролиге
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Экс-игрок казанского УНИКСа Ненад Димитриевич назвал клубы Единой лиги ВТБ, которые заслуживают участия в Евролиге.

«Лига была действительно впечатляющей благодаря множеству талантливых игроков. Четыре ведущие команды — ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» — показали невероятный уровень игры. Они заслуживают участия в Евролиге благодаря высокому уровню мастерства своих игроков.

Для меня было огромной честью сначала выиграть ВТБ, а затем получить звание MVP регулярного сезона. Я очень горжусь этим достижением», — приводит слова Димитриевича Eurohoops.

Димитриевич выступал за казанцев с 2022 года. В сезоне-2022/2023 Ненад вместе с УНИКСом стал чемпионом Единой лиги. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.

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