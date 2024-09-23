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Чус Матео заявил о дефиците игроков в «Реале»

Чус Матео заявил о дефиците игроков в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео прямо заявил, что ему нужно больше игроков, чем есть сейчас в составе его команды. Это заявление 55-летний испанский специалист сделал после проигрыша «Реала» «Уникахе» в финале Суперкубка Испании.

«К нашим игрокам предъявляются очень жёсткие требования, к их уровню физической подготовки, так что мне нужно больше игроков на сезон из 90 игр. Нужно внимательней относиться к нуждам команды и знать, что нам нужно. Наша задача — понять, где нам нужно прибавить и где нужно кем-то усилиться. Но без спешки», — приводит слова Матео Basketnews.

На данный момент в составе «Реала» 13 игроков. После ухода тяжёлого форварда Гершона Ябуселе в НБА испанский клуб никак не пополнил свой состав.

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