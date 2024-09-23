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Дуайт Ховард назвал трёх игроков «Бостона», которые могут стать MVP сезона

Дуайт Ховард назвал трёх игроков «Бостона», которые могут стать MVP сезона
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард назвал трёх игроков «Бостон Селтикс», которые могут стать MVP сезона.

«В составе «Бостона действительно есть три парня, которые могли бы выиграть MVP — это Тейтум и Браун. Однако мне также нравится Джру Холидэй. Его защита… Помню, как тренировался с ним в Лос-Анджелесе.

Эти парни много тренируются, поэтому у Джру такая [высококлассная] защита. Они лишь отрабатывают целый день самые разные сценарии защиты, и он останавливает всех», — приводит слова Дуайта портал The Sports Rush.

Ранее Ховард обвинил экс-агента в краже денег, разрушившей его мечту о владении клубом.

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