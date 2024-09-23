Дуайт Ховард назвал трёх игроков «Бостона», которые могут стать MVP сезона

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард назвал трёх игроков «Бостон Селтикс», которые могут стать MVP сезона.

«В составе «Бостона действительно есть три парня, которые могли бы выиграть MVP — это Тейтум и Браун. Однако мне также нравится Джру Холидэй. Его защита… Помню, как тренировался с ним в Лос-Анджелесе.

Эти парни много тренируются, поэтому у Джру такая [высококлассная] защита. Они лишь отрабатывают целый день самые разные сценарии защиты, и он останавливает всех», — приводит слова Дуайта портал The Sports Rush.

Ранее Ховард обвинил экс-агента в краже денег, разрушившей его мечту о владении клубом.