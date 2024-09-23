Назван игрок, номер которого впервые в истории «Торонто Рэпторс» выведут из обращения

Номер олимпийского чемпиона в составе сборной США Винса Картера выведут из обращения в клубе «Торонто Рэпторс». Об этом сообщает аккаунт Balllislife.com в соцсети X (ранее Twitter).

Американский игрок станет первым в истории клуба баскетболистом, чьё джерси вывесят на стропила.

Напомним, Винс играл за «Рэпторс» с 1998 по 2004 год. В составе канадского клуба он был признан новичком года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также пять раз становился участником Матча всех звёзд.

Ранее подобное решение приняло руководство команды «Бруклин Нетс». Стоит уточнить, что Картер играл за «Нью-Джерси Нетс» с 2004 по 2009 год, то есть до переезда франшизы в Нью-Йорк в 2012 году, где она была переименована в «Бруклин Нетс».