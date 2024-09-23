Российского баскетболиста Павла Савкова представили в форме испанской «Басконии»

Российского атакующего защитника Павла Савкова представили в форме испанской команды «Басконии».

Фото: Страница «Басконии» в социальных сетях

Напомним, в предстоящем сезоне он будет выступать в основном составе «Басконии».

В минувшем сезоне Савков принял участие в 13 матчах G-лиги НБА за «Бирмингем», в которых в среднем набирал 3,2 очка. После на правах аренды выступал за «Гипускоа» во втором испанском дивизионе. В системе «Басконии» российский баскетболист находится с 16 лет. В настоящий момент Павлу 22 года. «Баскония» в прошлом сезоне Евролиги дошла до четвертьфинала, где в трёх матчах проиграла мадридскому «Реалу».

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