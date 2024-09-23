Экс-баскетболист московского «Динамо» скончался на 49 году жизни

Турецко-боснийский центровой «Фенербахче» Асим Парс скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы выражаем соболезнования болельщикам и всему баскетбольному сообществу», — сказано в пресс-релизе.

По имеющейся на данный момент информации, Асим умер у себя в доме в городе Калесии (Босния и Герцеговина).

Асим также являлся игроком национальной команды Турции и становился серебряным чемпионом Европы в составе сборной. В ходе своей профессиональной карьеры Парс играл за такие клубы, как «Галатасарай», «Фенербахче», московское «Динамо», «Локомотив-Ростов» (сейчас «Локомотив-Кубань») и прочие.