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Айзея Хартенштайн назвал свой топ-5 величайших игроков в истории НБА

Айзея Хартенштайн назвал свой топ-5 величайших игроков в истории НБА
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Американо-немецкий центровой Айзея Хартенштайн назвал свой топ-5 величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Hoopshype.

1. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);
2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
3. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Шакил О'Нил («Бостон Селтикс»);
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Напомним, в минувшем сезоне НБА американо-немецкий игрок принял участие в 75 играх. В среднем за встречу Айзея набирал 7,8 очка, делал 8,3 подбора, отдавал 2,5 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота.

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