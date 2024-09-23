Айзея Хартенштайн назвал свой топ-5 величайших игроков в истории НБА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американо-немецкий центровой Айзея Хартенштайн назвал свой топ-5 величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Hoopshype.

1. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);

2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);

3. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»);

4. Шакил О'Нил («Бостон Селтикс»);

5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Напомним, в минувшем сезоне НБА американо-немецкий игрок принял участие в 75 играх. В среднем за встречу Айзея набирал 7,8 очка, делал 8,3 подбора, отдавал 2,5 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота.

Ранее чемпион НБА иронично высказался о контракте игрока на $ 87 млн, показав его статистику.