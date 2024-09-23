Фурнье — о переходе в «Олимпиакос»: будто все планеты выстроились, чтобы я был здесь

Бывший атакующий защитник «Детройт Пистонс» француз Эван Фурнье высказался о своём переходе в греческий клуб «Олимпиакос».

«Как будто все планеты выстроились в одну линию для того, чтобы я был здесь. Иногда случаются вещи, которые невозможно объяснить. Это похоже на то, когда ты встречаешь свою вторую половинку — это невозможно описать. Всегда считал «Олимпиакос» клубом, который имеет для меня особое значение. Не могу сказать точно почему», — приводит слова Фурнье портал Eurohoops.

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 год. 29 июня стало известно, что руководство «Детройт Пистонс» отказалось от опции продления на $ 19 млн, сделав Фурнье свободным агентом.