Ривз: никто не сомневался бы в нашем чемпионстве 2020 года, если бы его не выиграл Леброн

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз считает, что никто не стал бы ставить под сомнение чемпионство «озёрников» в сезоне-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если бы тогда его не выиграл лёгкий форвард Леброн Джеймс.

«Это не перстень Микки Мауса. Не хочу сказать, что это самое сложное. Думаю, у всех тогда были равные условия для борьбы за чемпионство НБА. Тот год был таким же, как и другие. Как мне кажется, если бы Леброн не выиграл титул тогда, то никто не ставил бы ничего под сомнение. Все ненавидят Леброна, хотя все его и любят», — приводит слова Ривза портал Lakers Nation.