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«Мемфис Гриззлиз» отчислил Деррика Роуза — инсайдер

«Мемфис Гриззлиз» отчислил Деррика Роуза — инсайдер
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Разыгрывающий защитник Деррик Роуз покинул клуб «Мемфис Гриззлиз». Об этом сообщил известный инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно имеющейся информации, соглашение с Роузом прекратило руководство «Мемфиса». По контракту у Деррика оставался ещё один год в клубе.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 35-летний Роуз принял участие в 24 играх. В среднем за встречу Деррик набирал 8,0 очка, делал 1,9 подбора, а также отдавал 3,3 передачи.

Роуз является двукратным чемпионом мира, а также был признан лучшим новичком НБА в 2009 году и стал MVP сезона-2010/2011.

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