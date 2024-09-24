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Евгений Бабурин оценил подготовку «Пари НН» к новому сезону Единой лиги

Евгений Бабурин оценил подготовку «Пари НН» к новому сезону Единой лиги
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин прокомментировал подготовку команды к недавно стартовавшему сезону Единой лиги ВТБ.

«В принципе, подготовка прошла по плану тренерского штаба и тренера по физподготовке. Было достаточно и физических упражнений, и баскетбольных.

Получилось так, что почти полноценный состав у нас собрался только к последнему предсезонному турниру. Но в целом я считаю, что подготовка прошла хорошо, и сейчас все в физическом и баскетбольном плане готовы.

Игроки получили необходимую информацию и выглядят так, как от них этого желает тренер. Поэтому, считаю, что восьми матчей достаточно. Конечно, можно было бы провести чуть больше игр, но и так каждую неделю у нас были турниры или товарищеские игры», — сказал Евгений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».
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