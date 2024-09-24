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«Пока никто не произвёл сильного впечатления». Бабурин — о новом составе «НН»

«Пока никто не произвёл сильного впечатления». Бабурин — о новом составе «НН»
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин высказался о сильном изменении состава клуба Единой лиги, а также поделился мнением о новичках команды.

«Состав значительно изменился. С прошлого сезона осталось пять-шесть человек, но на место ушедших игроков пришли молодые перспективные российские игроки и легионеры. Все ребята хорошие, с потенциалом для развития. На мой взгляд, у команды есть как сильные стороны, так и слабые, над которыми придется работать по ходу сезона.

Пока никто не произвёл на меня сильного впечатления, но радует, что все ребята работают и быстро схватывают то, что от них требуют. Это самое главное. В коллектив влились все — и на площадке, и за её пределами общаются, подсказывают друг другу. Это очень хорошо», — сказал Евгений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».
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