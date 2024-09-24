37-летний Евгений Бабурин назвал секрет успешной обороны в Единой лиге

Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин раскрыл главный секрет успешной обороны в Единой лиге.

«Главный секрет — это опыт, который накапливается с годами. Да, я могу быть уже медленнее, чем молодые, но знаю немного больше о баскетболе, где и как нужно находиться, чтобы защита оказалась эффективной.

Этот сезон покажет, смогу ли я продолжать успешно противостоять молодым игрокам», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, 37-летний Евгений в 2023 году был признан лучшим баскетболистом Единой лиги по игре в защите. Также игрок «Нижнего Новгорода» дважды участвовал в Матче всех звёзд.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».