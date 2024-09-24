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«Незабываемый момент». Евгений Бабурин — о выступлении в составе сборной России

«Незабываемый момент». Евгений Бабурин — о выступлении в составе сборной России
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин поделился мнением о самом памятном турнире в составе сборной России по баскетболу.

«Самый запоминающийся для меня турнир — это чемпионат Европы 2015 года. Это незабываемый момент в моей жизни. Моё первое попадание в сборную и сразу на такой турнир. Хотя я провёл на площадке немного времени, сам факт участия был для меня огромным опытом.

На протяжении всей карьеры безумно нравилось находиться в сборной, всегда готов был отдать всего себя, чтобы помочь команде», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, 37-летний Евгений всю карьеру провёл в чемпионате России по баскетболу и Единой лиге.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».
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