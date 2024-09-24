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«Отстранение негативно сказывается». Баскетболист Бабурин поделился мнением о бане России

«Отстранение негативно сказывается». Баскетболист Бабурин поделился мнением о бане России
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин поделился мнением об отстранении России от международных соревнований. К тому же рассказал, как это сказывается на подготовке баскетболистов.

«Отстранение, безусловно, негативно сказывается, ведь игры с представителями других баскетбольных школ — это важный опыт, который невозможно заменить ничем. Играть с испанцами, сербами, американцами — это одно, а смотреть за ними по телевизору — другое», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, 37-летний Евгений выступал в составе сборной России на чемпионатах Европы по баскетболу, а также чемпионате мира в 2019 году.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».
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