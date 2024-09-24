Президент чемпионов Евролиги хочет матч с будущими победителями НБА при 80 тыс. зрителей

Президент «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос хочет, чтобы его команда провела в Афинах выставочный матч с чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следующего сезона перед 80 000 зрителей.

«Привезите своих чемпионов НБА в следующем году, и мы соберём 80 000 зрителей на открытом стадионе», — написал Яннакопулос на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

21 сентября выставочный матч предсезонного турнира «Павлос Яннакопулос — 2024» между «Партизаном» и командой из Афин на античном стадионе «Панатинаикос» собрал 42 тыс. зрителей.

Стадион «Панатинаикоса» был построен в 329 году до нашей эры и является единственным в мире сооружением, которое построено целиком из белого пентелийского мрамора.

Кроме того, именно на нём в 1896 году были проведены первые в современной истории летние Олимпийские игры. Стадион состоит из 50 горизонтальных мраморных рядов, а также вмещает около 80 тыс. болельщиков.