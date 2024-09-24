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Евгений Бабурин выделил тёмную лошадку сезона Единой лиги

Евгений Бабурин выделил тёмную лошадку сезона Единой лиги
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин назвал команду Единой лиги ВТБ, способную удивить любого соперника в сезоне-2024/2025.

«Мне кажется, в этом сезоне пошумит «Уралмаш». Они сохранили костяк с прошлого сезона и на бумаге выглядят достойно. Посмотрим, как это будет на паркете», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, прошлый сезон для екатеринбургского «Уралмаша» стал первым в Единой лиге. Клуб под руководством Ростислава Вергуна пробился в плей-офф через стадию плей-ин. Команда в четвертьфинале играла с санкт-петербургским «Зенитом» и не смогла пробиться в полуфинал, проиграв со счётом 2-3.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».
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