«Он оказал на меня влияние». Евгений Бабурин — о кумире в баскетболе

Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин поделился мнением о кумирах в Национальной баскетбольной ассоциации и в российском баскетболе.

«Я ребёнок, выросший в 90-х на баскетболе, который показывали по РТР по воскресеньям. Мой кумир — это Майкл Джордан. Из российских игроков у меня нет тех, кто меня бы вдохновлял.

Единственный человек, оказавший влияние на меня в начале пути, — мой брат. Он тоже занимался баскетболом, и я стремился быть похожим на него», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».