Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он оказал на меня влияние». Евгений Бабурин — о кумире в баскетболе

«Он оказал на меня влияние». Евгений Бабурин — о кумире в баскетболе
Комментарии

Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин поделился мнением о кумирах в Национальной баскетбольной ассоциации и в российском баскетболе.

«Я ребёнок, выросший в 90-х на баскетболе, который показывали по РТР по воскресеньям. Мой кумир — это Майкл Джордан. Из российских игроков у меня нет тех, кто меня бы вдохновлял.

Единственный человек, оказавший влияние на меня в начале пути, — мой брат. Он тоже занимался баскетболом, и я стремился быть похожим на него», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».
Сейчас читают:
«Отстранение России негативно сказывается». Честный Бабурин — о реалиях нашего баскетбола
Эксклюзив
«Отстранение России негативно сказывается». Честный Бабурин — о реалиях нашего баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android