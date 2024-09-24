Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок ФИБА: расписание всех матчей 24 сентября

Еврокубок ФИБА: расписание всех матчей 24 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, пройдут матчи 1-го тура в рамках розыгрыша баскетбольного Еврокубка. В общей сложности будет проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, запланированных на сегодня.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Расписание матчей Еврокубка 24 сентября:

19:30 — «Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис»
20:30 — «Гамбург Тауэрс» — «Бурк»
21:30 — «Ховентуд» — «Хапоэль» Тель-Авив
22:00 — «Гран Канария» — «Доломити Энергия»

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 21:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка пройдёт с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android