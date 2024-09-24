Еврокубок ФИБА: расписание всех матчей 24 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 сентября, пройдут матчи 1-го тура в рамках розыгрыша баскетбольного Еврокубка. В общей сложности будет проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Еврокубка 24 сентября:

19:30 — «Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис»

20:30 — «Гамбург Тауэрс» — «Бурк»

21:30 — «Ховентуд» — «Хапоэль» Тель-Авив

22:00 — «Гран Канария» — «Доломити Энергия»

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка пройдёт с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».