Баскетболист Евгений Бабурин высказался о завершении карьеры

37-летний защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин рассказал, задумывается ли над завершением своей профессиональной карьеры в баскетболе и чем бы хотел заняться после того, как повесит кроссовки на гвоздь.

«Конечно, я задумывался об этом. Не скажу, что очень плотно, но понимаю, что этот момент уже не за горами. Мысли об этом время от времени возникают. Чем бы я хотел заниматься после баскетбола? Честно, пока не знаю. Конкретных идей нет.

Одно знаю точно — хотел бы больше времени проводить с семьёй, потому что за эти сезоны были моменты, когда мы очень долго не виделись.

Может быть, я посвящу себя деятельности в баскетболе, а может, и нет. Сейчас сложно сказать. Пока наслаждаюсь тем, что у меня есть, и радуюсь, что в таком возрасте всё ещё продолжаю играть», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Евгением Бабуриным читайте на сайте «Чемпионат».