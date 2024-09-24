«Это было легендарно». Журналист рассказал, какой опыт НБА должна перенять у Европы

Национальная баскетбольная ассоциация должна перенять у Греции идею по проведению баскетбольных матчей на открытом воздухе. Такое мнение высказал журналист USA Today Брайан Калброски.

«Это была уникальная атмосфера на открытом стадионе, который также принимал первую Олимпиаду современной эпохи. В турнире приняли участие несколько известных команд Евролиги. Атмосфера была сумасшедшей.

Ещё до начала соревнований болельщикам это казалось интересным. Но как только начались матчи, это было просто невероятным. Это было очень круто.

Представьте, насколько захватывающе это будет, когда в таких условиях будут играть лучшие в мире игроки. У нас уже есть «Зимняя классика» НХЛ, НБА должна попробовать сделать что-то подобное», — написал Калброски в статье для USA Today.

21 сентября выставочный матч предсезонного турнира «Павлос Яннакопулос — 2024» между «Партизаном» и «Панатинаикосом» на античном стадионе собрал 42 тыс. зрителей.