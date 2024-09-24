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Названы примечательные свободные агенты, доступные клубам НБА для подписания

Названы примечательные свободные агенты, доступные клубам НБА для подписания
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Баскетбольный портал NBA Buzz представил список баскетболистов — свободных агентов по состоянию на 23 сентября 2024 года.

Список свободных агентов:

Джон Уолл
Маркелл Фульц
Айзея Томас
Деннис Смит-младший
Виктор Оладипо
Демаркус Казинс
Дуайт Ховард
Ти Джей Уоррен
Хуан Тоскано-Андерсон
Дуг Макдермотт
Уэсли Мэттьюз
Айзея Ливерс
Нассир Литтл
Кевин Нокс
Дануэл Хаус
Джастин Холидэй
Реджи Баллок
Ошэй Бриссетт
Тадеус Янг
Айзейя Мобли
Джей Краудер
Роберт Ковингтон
Джавэйл Макги
Бисмак Бийомбо
Ламар Стивенс
Джеди Осман

Сезон-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнётся 22 октября двумя матчами («Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» и «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс»). Регулярный чемпионат завершится 13 апреля. С 15 по 18 апреля будет сыгран турнир плей-ин, а 19 апреля начнётся плей-офф.

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