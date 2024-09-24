Суперзвезда НБА смешно подшутил над супругой

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо смешно подшутил над своей супругой Мэрайей Риддлсприггер.

Баскетболист отметил свою жену в посте из социальной сети, где говорится: «Согласно науке, выпускание газов в присутствии вашего партнёра может быть положительным признаком здоровья и прочности отношений». При этом сам Адетокунбо написал в комментариях: «А вот и я», добавив смеющийся смайлик.

Яннис был выбран на драфте 2013 года клубом «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Адетокунбо является участником семи Матчей всех звёзд НБА. В составе «оленей» он стал чемпионом НБА в сезоне-2020/2021, его команда обыграла в финале «Финикс Санз» со счётом 4-2, уступая по ходу серии 0-2.