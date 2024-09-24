Сын Майкла Джордана похвастался новыми дорогими часами

Младший сын Майкла Джордана Маркус Джордан похвастался своими новыми часами в одной из социальных сетей.

Фото: Социальные сети Маркуса Джордана

В коллекции Маркуса множество дорогих часов. На этот раз на фотографии запечатлены Rolex Sky-Dweller стоимостью $ 53 535. Джордан-младший открыл эксклюзивный магазин кроссовок Trophy Room в городе Орландо, этим зарабатывая себе на жизнь.

Ранее Маркус встречался с Ларсой Пиппен – бывшей женой легендарного американского форварда Скотти Пиппена, который долгое время был напарником Майкла Джордана по «Чикаго Буллз». Вместе они завоевали шесть чемпионских титулов и взяли золото Олимпийских игр в Барселоне.