Трёхкратный чемпион НБА назвал игрока, уровня которого может достичь Бронни Джеймс

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем считает, что Бронни Джеймс, сын Леброна Джеймса, может достичь уровня разыгрывающего «Бостон Селтикс» Джру Холидэя.

«Бронни проделал большую работу, просто абстрагировавшись от всякого шума и сосредоточившись на том, что зависит от него самого. Когда он говорит, он делает конкретные замечания, которые показывают, что он достаточно зрел, чтобы понимать свою позицию. Его рассуждения говорят о том, что он парень типа Джру Холидэя.

Эти парни не обязательно лучшие скореры в своей команде, но без таких игроков невозможно победить. Они играют по принципу швейцарского армейского ножа… Могут взорвать игру.

Так что если он может выйти и оказать такое влияние, и он будет развивать это в себе, я вижу в нём хорошего игрока», — сказал Хаслем в своём подкасте The OGs Show.