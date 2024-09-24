Жена суперзвезды НБА поделилась тем, как держать себя в форме

Саванна Джеймс, жена форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, рассказала, что иногда делает детоксикацию для того, чтобы находиться в отменной физической форме.

«Детоксикация очень проста: я выпиваю 32 унции (примерно 900 мл) сока и смузи, которые я должна выпить в течение дня. У меня есть огромная фруктовая тарелка. Особо не чувствую голода, не чувствую себя обделённой. Если в какой-то момент чувствую боль от голода, просто выпиваю ещё один сок или смузи, или выпью воды и не занимаюсь спортом в это время. Я просто расслабляюсь и даю себе немного отдохнуть», – сказала Саванна в одной из своих социальных сетей.

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