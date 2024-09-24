Клуб из Австралии подпишет контракт с 226-сантиметровым баскетболистом, игравшим в НБА

Выступающий в австралийской НБЛ клуб «Нью Зиленд Брэйкерс» объявил, что 226-сантиметровый центровой Тако Фолл присоединится к их команде во время октябрьского тура по США, в котором они сыграют с тремя командами НБА.

«Я рад стать частью этой команды и представлять «Брэйкерс». Возможность снова играть с командами НБА — это большой вызов, и я с нетерпением жду возможности сделать всё возможное, чтобы помочь клубу», — приводит слова Фолла Basketnews.

Во время октябрьского тура по США «Нью Зиленд Брэйкерс» сыграет с «Ютой Джаз», «Филадельфией Сиксерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Фолл был самым высоким игроком НБА. В дебютном сезоне-2019/2020 за «Селтикс» центровой провёл на площадке семь матчей, набирая 3,3 очка и делая два подбора в среднем за игру.

Большую часть чемпионата он провёл в Лиге развития, где в среднем у него было 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота. В сезоне-2020/2021 Тако сыграл 19 матчей в НБА, набирая 2,5 очка, делая 2,7 подбора и 1,1 блок-шота за 7,2 минуты.