Бывшая жена Шакила О’Нила рассказала, как мальчики издевались над их дочерью

Бывшая жена Шакила О’Нила Шони Хендерсон в своей книге рассказала, что их дочь Амира хотела перестать ходить в школу из-за того, что мальчики смеялись над её ростом.

«Начиная с начальной школы, они всегда были самыми высокими в своём классе. Хотя рост – это круто для мальчика, но, взрослея, мои дочери стали ненавидеть его. В какой-то момент Мими (Амира) не захотела идти в школу, потому что мальчики стали высмеивать её из-за того, что она выше их.

Они смеялись над ней. Когда ты ребёнок, ты больше всего на свете хочешь соответствовать своим сверстникам, а не выделяться. Над Мими насмехались за то, что она не могла контролировать», – написала Хендерсон в своей книге «Непобеждённая».