«Чёрные не могли заработать столько». Легенда НБА сравнил разные эпохи

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1971 года Оскар Робертсон, который бо́льшую часть карьеры провёл за «Цинциннати Роялз» (теперь «Сакраменто Кингз»), сравнил разные эпохи лиги в плане заработка.

«У меня было много мыслей, но самая главная заключается в том, что я рад за игроков. Доволен, что они зарабатывают деньги. Потому что, когда я рос, люди с чёрным цветом кожи нигде не могли заработать столько. Они не могли получить работу в корпоративной Америке. Но сейчас я вообще не беспокоюсь об этом», – сказал Робертсон в подкасте All The Smoke.

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